Marché de producteurs locaux LOUDENVIELLE Loudenvielle

Loudenvielle Marché de producteurs locaux LOUDENVIELLE Loudenvielle, 5 mars 2024, Loudenvielle. Loudenvielle,Hautes-Pyrénées Vente directe du producteur au consommateur : fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc….

2024-03-05 15:00:00 fin : 2024-03-05 18:00:00. .

LOUDENVIELLE place des Badalans

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Direct sales from producer to consumer: cheese, honey, cakes, soaps, cold meats, etc… Venta directa del productor al consumidor: queso, miel, pasteles, jabones, embutidos, etc. Direktverkauf vom Erzeuger an den Verbraucher: Käse, Honig, Kuchen, Seifen, Wurstwaren, etc.

