Visite guidée de Loudenvielle, aux flambeaux ! LOUDENVIELLE Loudenvielle, 15 février 2024, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Visite guidée du village de Loudenvielle aux flambeaux, par une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire.

2024-02-15 17:00:00 fin : 2024-02-15 19:00:00. EUR.

LOUDENVIELLE Office de Tourisme

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Torchlight guided tour of the village of Loudenvielle, by a Pays d?art et d?histoire guide

Visita guiada con antorchas del pueblo de Loudenvielle, dirigida por un guía del Pays d’art et d’histoire

Führung durch das Dorf Loudenvielle mit Fackeln, durch eine Fremdenführerin des Pays d’art et d’histoire

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65