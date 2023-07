Test piste VTT DH pour la coupe du monde 2023 LOUDENVIELLE Loudenvielle, 19 juillet 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Mercredi 19 et jeudi 20 juillet : les meilleurs pilotes mondiaux de VTT viennent reconnaître la piste de DH.

Entrainement en conditions réelles de 13h à 17h.

Possibilité de les voir au départ à Peyragudes (cabane sous l’Altiport), à l’arrivée à Loudenvielle (Parking Skyvall) et le long de la piste.

Séance dédicaces à l’altiport mercredi à 19h.

2023-07-19 fin : 2023-07-20 . .

LOUDENVIELLE Skyvall

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Wednesday, July 19 and Thursday, July 20: the world’s best mountain bikers come to test the DH track.

Training in real conditions from 1pm to 5pm.

See them at the start in Peyragudes (hut under the Altiport), at the finish in Loudenvielle (Parking Skyvall) and along the track.

Signing session at the Altiport on Wednesday at 7pm

Miércoles 19 y jueves 20 de julio: los mejores ciclistas de montaña del mundo vienen a probar la pista de DH.

Entrenamiento en condiciones reales de 13:00 a 17:00 horas.

Podrá verlos en la salida de Peyragudes (cabaña bajo el Altiport), en la meta de Loudenvielle (aparcamiento Skyvall) y a lo largo de la pista.

Sesión de firmas en el Altiport el miércoles a las 19h

Mittwoch, 19. Juli, und Donnerstag, 20. Juli: Die weltbesten Mountainbike-Fahrer kommen, um die DH-Strecke zu erkunden.

Training unter realen Bedingungen von 13 bis 17 Uhr.

Es besteht die Möglichkeit, sie beim Start in Peyragudes (Hütte unter dem Altiport), bei der Ankunft in Loudenvielle (Parkplatz Skyvall) und entlang der Strecke zu sehen.

Autogrammstunde im Altiport am Mittwoch um 19 Uhr

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de la Vallée du Louron|CDT65