Découverte Pilates et Yoga LOUDENVIELLE Loudenvielle, 16 juillet 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Découverte Pilates et Yoga avec Kate une instructrice depuis 1998

Dans la salle de sport à Valgora (en face de Balnéa) à Loudenvielle.

Gratuit, sur réservation au 06 01 72 47 42.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

LOUDENVIELLE Valgora

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover Pilates and Yoga with Kate, an instructor since 1998

In the gym at Valgora (opposite Balnéa) in Loudenvielle.

Free, by reservation on 06 01 72 47 42

Descubra el Pilates y el Yoga con Kate, instructora desde 1998

En el gimnasio de Valgora (frente a Balnéa) en Loudenvielle.

Gratuito, previa reserva al 06 01 72 47 42

Entdeckung Pilates und Yoga mit Kate einer Trainerin seit 1998

In der Sporthalle in Valgora (gegenüber von Balnéa) in Loudenvielle.

Kostenlos, mit Reservierung unter 06 01 72 47 42

