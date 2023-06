TOURNOI DE FOOT LOUDENVIELLE LOUDENVIELLE Loudenvielle, 10 juillet 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

ouvert à tout âge , gratuit rdv sur place.

2023-07-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-10 17:00:00. .

LOUDENVIELLE TERRAIN DE SPORT FACE AU CAMPING

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



open to all ages, free on site

abierto a todas las edades, gratuito in situ

offen für alle Altersgruppen , kostenlos rdv sur place

Mise à jour le 2023-05-31 par OT de la Vallée du Louron|CDT65