« LE DEFI 007 » – Course vélo contre la monte Loudenvielle Peyragudes Espace Rioutor, 17 juin 2023, Loudenvielle.

Inscriptions de Pyrénées chrono : https://pyreneeschrono.fr/evenement/le-defi-007/

Epreuve gratuite et chronométrée avec un classement Loudenvielle – Peyragudes et un classement temps scratch montée de l’altiport.

Dénivelé = 722m – distance 15,8 km – Réservé aux plus de 18 ans

Certificat médical ou licence FFC demandés -Gratuit

a CONFIRMER /

Horaires :

8h30 à 9h30 = retrait des dossards sur le site de Rioutor à Loudenvielle

9h45 : briefing

10h : départ

12h30 : podium.

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 12:30:00. .

Espace Rioutor LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Registration for the Pyrenees Chrono : https://pyreneeschrono.fr/evenement/le-defi-007/

Free and timed event with a classification Loudenvielle ? Peyragudes and a scratch time classification of the altiport.

Elevation gain = 722m ? distance 15,8 km – For people over 18 years old

Medical certificate or FFC license required – Free

to CONFIRM /

Schedule :

8:30 to 9:30 am = withdrawal of the numbers on the site of Rioutor in Loudenvielle

9:45 am : briefing

10am : departure

12h30 : podium

Inscripción para la Crono de los Pirineos: https://pyreneeschrono.fr/evenement/le-defi-007/

Prueba libre y cronometrada con una Loudenvielle ? Peyragudes y una clasificación scratch por tiempos para la subida del altiport.

Desnivel = 722m ? distancia 15,8 km – Para mayores de 18 años

Se requiere certificado médico o licencia FFC – Gratuito

cONFIRMAR /

Horario :

de 8h30 a 9h30 = recogida de dorsales en el sitio de Rioutor en Loudenvielle

9h45 : briefing

10h : salida

12h30 : podio

Anmeldungen für Pyrénées chrono: https://pyreneeschrono.fr/evenement/le-defi-007/

Kostenloser Wettkampf mit Zeitmessung und einer Wertung für Loudenvielle ? Peyragudes und einer Wertung der Scratch-Zeit bergauf des Altiports.

Höhenunterschied = 722m ? Distanz 15,8 km – Nur für Personen über 18 Jahre

Ärztliches Attest oder FFC-Lizenz erforderlich -Kostenlos

a CONFIRMER /

Zeitpläne:

8.30 bis 9.30 Uhr = Abholung der Startnummern auf dem Gelände von Rioutor in Loudenvielle

9.45 Uhr: Briefing

10 Uhr: Start

12.30 Uhr: Podium

Mise à jour le 2023-04-06 par OT de la Vallée du Louron|CDT65