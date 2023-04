Rencontrez la petite sirène Fanny Egea au Bassin Olympien Bassin olympien Balnéa, 26 avril 2023, Loudenvielle.

Rencontre avec Fanny Egea – Miss Mermaid Occitanie au Bassin Olympien. Démo et photo avec la sirène. Lunettes de piscine suggérées pour observer la sirène sous l’eau – appareils photos autorisés lors de cette animation..

2023-04-26 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-26 12:30:00. .

Bassin olympien Balnéa LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meeting with Fanny Egea – Miss Mermaid Occitanie at the Olympic Basin. Demo and photo with the mermaid. Pool goggles suggested to observe the mermaid underwater – cameras allowed during this animation.

Encuentro con Fanny Egea – Miss Mermaid Occitanie en el Bassin Olympien. Demostración y foto con la sirena. Gafas de natación sugerido para observar la sirena bajo el agua – cámaras permitidas durante esta animación.

Treffen mit Fanny Egea – Miss Mermaid Occitanie im Bassin Olympien. Demo und Foto mit der Meerjungfrau. Schwimmbrille wird vorgeschlagen, um die Meerjungfrau unter Wasser zu beobachten – Kameras sind während dieser Animation erlaubt.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de la Vallée du Louron|CDT65