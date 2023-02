Concert de Victoria au Palais des congrès de Loudéac Palais des congrès et de la culture de Loudéac Loudéac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Concert de Victoria au Palais des congrès de Loudéac Palais des congrès et de la culture de Loudéac, 24 février 2023 20:30, Loudéac. Vendredi 24 février, 20h30 Sur place Tarifs : de 7 à 14 €. https://www.pcc-loudeac.fr/agenda/victoria-la-reconquete/

Vendredi 24 février, à 20 h 30, le groupe rennais de pop française Victoria se produira sur la scène du Palais des congrès et de la culture de Loudéac. Durée : 1 h 10. Vendredi 24 février, à 20 h 30, le groupe rennais Victoria se produira sur la scène du Palais des congrès et de la culture de Loudéac (22), dans le cadre de sa saison culturelle. Ce concert réunira la plupart des titres qui figurent dans l’album « La Reconquête », sorti en novembre 2021 et distribué par Inouïe Distribution. Sur scène, Benoît Tréhorel (voix et claviers), auteur, compositeur et interprète de cet album, sera accompagné de Clément Le Goff (basse et claviers), Grégoire Lucas (guitare et claviers), et Guilherm Frénod (batterie et programmation). La régie son sera quant à elle, assurée par Paul Rosalie. Pop française

Ce live sera l’occasion de découvrir autrement l’univers musical de Victoria, caractérisé par une chanson française aux accents pop. Avec force et poésie, les textes abordent des thématiques universelles qui agitent notre propre existence. Les musiciens y apportent ici, cette touche de mélancolie et là, cette puissante énergie. D’autres dates devraient suivre prochainement. Dans l’immédiat, les 13 titres de « La Reconquête » sont disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement, ainsi qu’en format CD Digipack et vinyle 33 tours. Toute l’actualité de Victoria est à retrouver ici : https://linktr.ee/Victoria.songwriter Palais des congrès et de la culture de Loudéac Boulevard des Priteaux, 22600 Loudéac 22600 Loudéac Côtes-d’Armor vendredi 24 février – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Loudéac Autres Lieu Palais des congrès et de la culture de Loudéac Adresse Boulevard des Priteaux, 22600 Loudéac Ville Loudéac

