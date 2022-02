La Terre des Dinosaures à Loudéac ! Hippodrome de Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Terre des Dinosaures à Loudéac ! Hippodrome de Loudéac, 30 avril 2022 10:00, Loudéac. 30 avril et 1 mai Sur place Gratuit – de 3 ans / 8€ (3 à 13 ans) / 10€ (+ de 13 ans) La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur le Monde des Dinosaures et l’histoire de la paléontologie. La Terre des Dinosaures est une exposition itinérante sur Le Monde des Dinosaures et l’histoire de la Paléontologie. Venez passer une journée inoubliable à travers un parcours d’une dizaine de reproductions de Dinosaures, un atelier de Fouilles Archéologiques, un film documentaire sans oublier le Dino-Quizz fournit à l’entrée qui vous permettra, grâce aux panneaux explicatifs disposés devant chaque reproductions de dinosaures, de décrocher votre diplôme de Paléontologue ! LOUDEAC

HIPPODROME Samedi 30 Avril 2022 de 10h à 18h Dimanche 1er Mai 2022 de 10h à 18h TARIFS :

Enfant de moins de 3 ans : Gratuit

Enfant ( de 3 à 13 ans ) : 8€

Adulte ( 13 ans et plus ) : 10€ CONTACT :

Facebook : Exposition La Terre des Dinosaures Tél : 06 50 81 03 36 Mail : laterredesdinosaures@gmail.com Hippodrome de Loudéac Rue de Calouet, 22600 Loudéac 22600 Loudéac Côtes-d’Armor samedi 30 avril – 10h00 à 18h00

dimanche 1er mai – 10h00 à 18h00

