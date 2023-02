LOUDBLAST + AGRESSOR + DICK TATEUR LE HANGAR, 17 février 2023, IVRY SUR SEINE.

LOUDBLAST + AGRESSOR + DICK TATEUR LE HANGAR. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 15.5 à 15.5 euros.

L’élément fondateur du metal extrême français est un disque… Un split LP des protagonistes de cette soirée qui sera et restera historique : LICENSED TO THRASH, sorti en 1987. Ils se retrouvent ce soir au Hangar, pour rejouer la partition ? Moins de cheveux peut-être qu’à l’époque mais toujours autant de headbanging. Avec Dick Tâteur (Radio RCV, Lille) en DJ set avant pendant et après.

LE HANGAR IVRY SUR SEINE 3/5 RUE RASPAIL Val-de-Marne

