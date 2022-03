LOUD – w/ Rag & Nari (Barbi(e)turix), Yuko Kakizawa, Jul DWS Le Chapiteau, 9 avril 2022, Marseille.

► From House to Minimal to Techno ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/4v44wemf](https://tinyurl.com/4v44wemf) Toujours plus haut·es, toujours plus loin, toujours plus fort·es ! Non, il ne s’agit pas là d’une soirée sur le thème Fort Boyard, très peu pour nous (désolé·es pour celleux qui voulaient voir Félindra). Il s’agit plutôt de prendre part au son libre, à l’onde sensuelle qui émane des enceintes, à l’expérimentation d’une musique envoûtante qui satisfera toutes les oreilles. A vos pas de danse endiablés, aux sourires ravageurs, aux mélodies entraînantes. Aux danseur·euses, aux danses, heureuses. A la poésie aussi, parfois composée derrière un ordi ou des platines. A tout ce qui rend la fête belle, qui la couvre d’un voile de tendresse, qui l’emplit de volupté et d’amour. Aux dancefloors décomplexés et déshinibés. Cette fête est pour vous, cette fête est pour toustes ! — LINE UP — RAG DJ résidente et programmatrice du collectif Barbi(e)turix et des soirées WET FOR ME, Rag aime mêler les genres et mixer les influences. Ses sets aux sonorités house et minimal sont aussi survoltés que son collectif qui se présente comme l’un des fiers représentants de la scène electro queer et lesbienne parisienne. Depuis 2004, elle s’associe à de nombreux scénographes, graphistes, musicien.ne.s et organise les soirées les plus inventives du circuit underground parisien tout en collaborant avec des artistes internationaux, de Peaches à Ellen Allien, Miss Kittin à Red Axes ou Chloé. Depuis trois ans en tant que programmatrice de la grande scène de la Marche des Fiertés de Paris, elle réunit chaque année près de 40 000 personnes sur la Place de la République à Paris. Programmée dans des clubs prestigieux comme La Machine du Moulin Rouge, le Rex Club, Le Cabaret Sauvage, Le Trésor, Le Transbordeur, Le Sucre ou dans les festivals tel que les Nuits Sonores, Les Électropicales, Les Femmes s’en Mêlent ou dans les clubs minimalistes, Rag se démarque par son énergie bouillonnante et subversive derrière les platines. [https://soundcloud.com/dj_rag](https://soundcloud.com/dj_rag) NARI Nari Fshr est passionnée depuis son plus jeune âge par la musique Motown. En 2000, elle s’est éprise de la musique techno grâce à des DJ set de divers artistes. Elle recherche et admire en eux leur ingéniosité à manier différents styles musicaux, ce qui crée une véritable narration tout au long de leur set. Ce qui particularise le style musical de Nari Fshr, c’est qu’elle tente de concilier la Motown, qui a inspiré son enfance et la techno. Un équilibre qu’elle arrive à trouver dans la Chicago House des années 90. Depuis 2015, Nari Fshr est DJ résidente des soirées WET FOR ME organisées par le collectif Barbi(e)turix. [https://soundcloud.com/nari-fshr](https://soundcloud.com/nari-fshr) YUKO KAKIZAWA D’origine franco-japonaise, Yuko Kakizawa est une DJ et pianiste basée à Paris depuis près de 10 ans. Résidente du collectif et label Friendsome Records avec lequel elle anime une émission de radio mensuelle sur Hotel Radio Paris, elle a récemment monté un nouveau projet avec deux autres membres du crew : OOO (out of office) pour le plus grand plaisir de nos dancefloors. La disco et la house sont ce qui l’anime et la transcende, même si elle aime s’évader vers d’autres horizons selon l’humeur de son public… et la sienne ! Vous pourrez groover sur ses meilleurs titres lors de sa résidence à l’Hôtel Bourbon ou dans des lieux emblématiques de la capitale comme le Petit Palace, la Java, la Rotonde, la Gare des Mines ou encore au festival de Coucool. [https://soundcloud.com/yuko-kakizawa](https://soundcloud.com/yuko-kakizawa) JUL DWS 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/4v44wemf](https://tinyurl.com/4v44wemf) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 12e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 5e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique ! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

A partir de 7,59€ en pré-vente / 10€ sur place

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



