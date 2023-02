Loud – Tournée Aucune Promesse 2023 LE MARCHE GARE, 7 février 2023, LYON.

Loud – Tournée Aucune Promesse 2023 LE MARCHE GARE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 à 20:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

KRUMPP (PLATESV-D-2021-003541/003542) présente en accord avec AUGURI ce concert Leader incontesté du rap de Montréal, Loud n’a plus besoin de présentation. #1 du rap Made In Quebec depuis la parution de ses albums “Une année record” et “Tout ça pour ça”, Loud ne cesse d’accumuler les succès au fil des hits. Fort de ses deux albums et multiples singles certifiés Or et d’un méga succès certifié Triple Platine, Loud marque l’histoire partout où il passe. Premier rappeur à avoir obtenu un #1 en radio au Québec et unique MC à s’être produit au Centre Bell, Loud est également l’un des rares à avoir obtenu une véritable amorce de carrière en Europe. Son exportation vers la France est désormais le seul véritable défi qui l’attend. Avec son troisième album « Aucune promesse” qui sera disponible le 20 mai 2022, Loud entend continuer là où il a laissé avant la pandémie. Avec l’album le plus personnel de sa carrière, Loud a tout mis en place pour véritablement percer le marché français. Sa tournée “Aucune promesse” le conduira un peu partout en France tout au long du mois de février 2023 dont un arrêt à Rennes au 1988 Live Club le 3 février 2023. Loud

LE MARCHE GARE LYON 34-36 RUE CASIMIR PERIER Rhne

