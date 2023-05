Stage de Tai Chi Chuan Salle des fêtes, 19 juin 2023, Louchy-Montfand.

L’association Sport Détente Louchyssois vous propose pour découvrir ou se perfectionner, un stage de Tai Chi Chuan..

2023-06-19 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-22 20:00:00. .

Salle des fêtes

Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The association Sport Détente Louchyssois proposes to you to discover or to improve, a training course of Tai Chi Chuan.

La asociación Sport Détente Louchyssois le propone descubrir o perfeccionar, un curso de formación de Tai Chi Chuan.

Der Verein Sport Détente Louchyssois bietet Ihnen einen Tai-Chi-Chuan-Workshop an, um Ihr Wissen zu erweitern oder zu verbessern.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule