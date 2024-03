Louchénou – un spectacle musical au Théâtre Douze Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 4 ans. payant

Tarif plein : 11 euros

Tarif réduit : 8 euros

Un spectacle musical qui revisite les contes avec humour. Loup, y es-tu ?

Imaginez qu’il y ait, non pas un chaperon rouge, mais deux ! Pomme et Cerise.

Complices, elles veulent organiser une soirée déguisée sans leurs

parents. Elles contactent Blanquette, les 3 petits cochons… avec l’aide

de leur super mère-grand, un peu sourde, mais si attachante !

Mais malencontreusement, elles invitent le Loup !

On découvre alors un Loup qui n’a plus les crocs aussi aiguisés et qui

voudrait changer. Mais pourra-t-il totalement gommer sa véritable

nature ? Se laissera-t-il domestiquer et renoncera-t-il à sa vie dans la

forêt ?

Un spectacle familial à partir de 4 ans qui revisite avec beaucoup d’humour et en musique les contes de notre enfance.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012

Xavier Sauvage Spectacle jeune public Louchénou