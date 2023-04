Fête du pain Place du Foirail, 4 juin 2023, Loubressac.

Le C.A.P. Loubressac organise une démonstration de cuisson du Pain au four de Py et animations

Tout public. Repas partagé.

2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 14:30:00. EUR.

Place du Foirail

Loubressac 46130 Lot Occitanie



The C.A.P. Loubressac organizes a demonstration of bread baking in the oven of Py and animations

All public. Shared meal

El C.A.P. Loubressac organiza una demostración de cocción de pan en el horno Py y animaciones

Para todos los públicos. Comida compartida

Das C.A.P. Loubressac organisiert eine Vorführung zum Backen von Brot im Ofen von Py und Animationen

Für die gesamte Öffentlichkeit. Gemeinsame Mahlzeit

