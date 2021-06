Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon L’OUBLI QUE NOUS SERONS (vost) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du jeudi 8 juillet au samedi 10 juillet à Centre d’art et de Culture

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils BIOPIC DE FERNANDO TRUEBA AVEC JAVIER CAMARA… COLOMBIE – 2021 – 2H16 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T20:30:00 2021-07-08T22:40:00;2021-07-09T17:00:00 2021-07-09T19:10:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T16:10:00

