Fête du village Place de la mairie, 5 août 2023, Loubès-Bernac.

Le samedi, agneau grillé et soirée dansante (18 €).

Dimanche rando moto, le midi jambon braisé (15 €) et soir saucisses de sanglier frites (12 €), bal et feu d’artifice.

Pensez à vos couverts. Ambiance conviviale assurée..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 . EUR.

Place de la mairie

Loubès-Bernac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday, grilled lamb and dancing (18 ?).

Sunday, motorcycle ride, lunch with braised ham (15 ?) and evening with fried wild boar sausages (12 ?), dance and fireworks.

Don’t forget your cutlery. Friendly atmosphere guaranteed.

El sábado, cordero a la brasa y baile (18€).

El domingo, paseo en moto, almuerzo de jamón estofado (15€) y velada de salchichas fritas de jabalí (12€), baile y fuegos artificiales.

No olvides los cubiertos. Ambiente acogedor garantizado.

Am Samstag gegrilltes Lamm und Tanzabend (18?).

Sonntag Motorradtour, mittags Schmorschinken (15?) und abends Wildschweinwürstchen mit Pommes (12?), Tanz und Feuerwerk.

Denken Sie an Ihr Besteck. Gesellige Atmosphäre garantiert.

