Repas concert à la ferme Loubéjac 15130 Carlat Carlat, 25 juillet 2023, Carlat.

Repas concert à la ferme 25 et 28 juillet Loubéjac 15130 Carlat 28€ repas et concert adulte ; Enfants -12 ans 15€ ; Boissons en sus)

Concert seul : 12€. Enfants – 12 ans 6€. Etudiants, chômeurs : 8€

La soirée débute à 17h avec une présentation des savoir-faire de la fabrication traditionnelle du fromage Cantal par la famille d’agriculteurs

a 18h un apéritif permet d’échanger sur l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui, la langue et la culture occitane, la chanson occitane traditionnelle et actuelle

A 19h un repas est servi dans le parc du château voisin

A 21h le groupe Aqueles donne son concert en plein air dans la cour de la ferme

Loubéjac 15130 Carlat Loubéjac 15130 Carlat Carlat 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 83 39 14 33 http://www.carladesabans.com https://www.facebook.com/carlades.abans.7/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 47 50 68 »}] Une ferme traditionnelle du Carladés, dépendant autrefois du château voisin. Elle est consacrée à la transformation du fromage Cantal Bordure de la départementale D991 Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T17:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00

2023-07-28T17:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:30:00+02:00

© Cie du griffe