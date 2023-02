Louane Le Club des Sentiments (Tournée) COUR DU CHATEAU DE L’EMPERI, 8 juillet 2023, SALON DE PROVENCE.

Louane Le Club des Sentiments (Tournée) COUR DU CHATEAU DE L’EMPERI. Un spectacle à la date du 2023-07-08 à 21:30 (2023-06-22 au ). Tarif : 36.5 à 36.5 euros.

ASSOCIATION CHARLES TRENET (3-135961) en accord avec AUGURI présente : ce spectacle Samedi 8 juillet 2023, Louane viendra chanter ses plus beaux succès sur la scène salonaise. Après son premier album « Chambre 12 » vendu à plus d’un million d’exemplaires, elle poursuit sa carrière avec de nombreux tubes présents sur ses albums « Louane », sorti en 2017, « Joie de vivre » en 2020, et « Sentiments » en 2022.première partie : 20H30 – 21H15Réservations PMR : 04 90 56 27 60 Louane

COUR DU CHATEAU DE L’EMPERI SALON DE PROVENCE montée du Puech Bouches-du-Rhone

Réservations PMR : 04 90 56 27 60

