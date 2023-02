Louane Le Club des Sentiments (Tournée) THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD, 28 septembre 2023, FREJUS.

Louane Le Club des Sentiments (Tournée) THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD. Un spectacle à la date du 2023-09-28 à 20:30 (2023-06-22 au ). Tarif : 33.5 à 37.5 euros.

AUGURI PRODUCTIONS ET FACIES PROD (L-R-21-13470) PRESENTENT : EN PARTENARIAT AVEC NRJ ce concert. Après deux albums certifiés disques de diamants et un troisième album « Joie de vivre », certifié disque de platine, Louane revient avec un album concept à la production sensible. Un partage émouvant avec ses fans à travers les réseaux sociaux de l’artiste ou celle-ci interprète ses histoires personnelles mais également celles évoquées par sa communauté. Écrit et composé par la jeune femme ce quatrième opus est une ode aux « Sentiments ». Un recueil de 10 titres originaux, sans artifice, un joyau brut tout en émotions. Fer de lance de la variété française actuelle Louane s’impose à 26 ans comme une artiste incontournable. Après avoir annoncé son retour sur scène avec « Le Club des Sentiments », une tournée intimiste et plein de partage entre l’artiste et ses fans dans toute la France et en Belgique, dont une série de 3 dates au théâtre L’Européen à Paris, toutes complètes en 48h ; Louane annonce une nouvelle date sur la scène du Casino de Paris le 24 novembre 2023 ! Louane

THEATRE LE FORUM-SALLE GOUNOD FREJUS 83 bld de la mer Var

