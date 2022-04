Lou v’laidge de Berbotte Brebotte, 15 juillet 2022, Brebotte.

Lou v’laidge de Berbotte Brebotte

2022-07-15 09:30:00 – 2022-07-15 12:00:00

Brebotte Territoire-de-Belfort Brebotte

Plongez dans la vie d’antan, écoutez le patois de notre région, ressentez sa musicalité à travers cette balade sans difficulté de 4 km. Cette confidence à 2 voix, en patois et en français, vous conduira à la découverte de Brebotte et de ses légendes qui font parfois froid dans le dos.

Prévoir chaussures de marche. A partir de 10 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

accueil@belfort-tourisme.com +33 3 84 50 90 90 https://belfort-tourisme.com/

