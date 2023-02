LOU TROTIGNON OBJECTIF MEROU LA PETITE LOGE, 8 février 2023, PARIS.

LOU TROTIGNON OBJECTIF MEROU LA PETITE LOGE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-29 21:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Lou n’a qu’une envie : que tous les hétéros deviennent queers et iel y parviendra. Ce n’est pas son côté chou qui va l’en empêcher. Sorte d’être hybride entre Timothée Challamet et le Mérou, Lou a décidé de quitter l’hétérosexualité il y a deux ans et de suivre sa propre thérapie de conversion pour devenir queer, Lou vous enjoint à rejoindre le mouvement. Tout ce qui est bizarre pour vous: être non binaire, faire du BDSM, tenter le travail du sexe, ce n’est pas bizarre pour Lou. C’est vous qui êtes bizarres. Mais ne vous inquietez pas, Lou vous aime et est là pour vous aider à être plus comme iel. “Avec Lou on ne rit pas de tout mais qu’est ce qu’on rit mieux” – des anciens hétéros. LOU TROTIGNON OBJECTIF MEROU EUR22.0 22.0 euros

LA PETITE LOGE PARIS 2 RUE LA BRUYERE 75009

