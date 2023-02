Lou Tavano & Alexey Asantcheeff Les concerts jazz magazine LE BAL BLOMET PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Lou Tavano & Alexey Asantcheeff Les concerts jazz magazine LE BAL BLOMET, 6 avril 2023, PARIS. Lou Tavano & Alexey Asantcheeff Les concerts jazz magazine LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. La chanteuse et le pianiste célèbreront leur complicité artistique et personnelle entourés de quelques invités prestigieux. Votre billet est ici LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris La chanteuse et le pianiste célèbreront leur complicité artistique et personnelle entourés de quelques invités prestigieux. .27.5 EUR27.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 rue Blomet Ville PARIS Tarif 27.5-27.5 lieuville LE BAL BLOMET PARIS Departement Paris

LE BAL BLOMET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lou Tavano & Alexey Asantcheeff Les concerts jazz magazine LE BAL BLOMET 2023-04-06 was last modified: by Lou Tavano & Alexey Asantcheeff Les concerts jazz magazine LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 6 avril 2023 LE BAL BLOMET Paris

PARIS Paris