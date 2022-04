Lou pastre de la Neigre Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: 43000

Le Puy-en-Velay 43000 Le Puy-en-Velay Randonnée des bergeries: 8 km

9h-9h30 à La Pépinière

10h départ de la randonnée

12h apéro et repas du terroir

Animation : chien de troupeau

Marché de producteurs fermiers et artisans

Repas du terroir 13 € et 7 € enfant

Réservation conseillée https://www.agneau-noirduvelay.fr/association-producteurs-agneau-noir-du-velay_fr.html Le Puy-en-Velay

