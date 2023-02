LOU PAPILLONS TOUR THEATRE DE LONGJUMEAU, 15 avril 2023, LONGJUMEAU.

LOU PAPILLONS TOUR THEATRE DE LONGJUMEAU. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 41.8 à 41.8 euros.

ASJ PRODUCTIONS (LIC 2-1124853) présente: ce concert Le Concert de Lou initialement prévu le samedi 10 décembre 2022 à 16h00 au Sébasto de Lille, est reporté au samedi 27 mai 2023 à 16h00À seulement 18 ans, Lou est chanteuse, actrice, compositrice et auteure de certains de ses titres, faisant d’elle une artiste complète, déjà bien ancrée dans le paysage musical français. Avec plus de 200.000 exemplaires de ses 3 premiers albums vendus, Lou revient sur scène pour une série de concerts exceptionnels à l’automne 2022. Elle y interprétera les titres de son dernier album, sorti en septembre dernier, ainsi que ses plus grands tubes.

THEATRE DE LONGJUMEAU LONGJUMEAU 20 Av du Général de Gaulle Essonne

