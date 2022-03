Lou : Papillons Tour Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lou : Papillons Tour Cité des Congrès, 5 novembre 2022, Nantes. 2022-11-05 dans le grand auditorium

Horaire : 16:00

Gratuit : non 35 € / 40 € BILLETTERIES : – www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr- PMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 40 25 09 55 dans le grand auditorium Concert. À seulement 18 ans, Lou est chanteuse, actrice, compositrice et auteure de certains de ses titres, faisant d’elle une artiste complète, déjà bien ancrée dans le paysage musical français. Avec plus de 200 000 exemplaires de ses 3 premiers albums vendus, Lou revient sur scène pour une série de concerts exceptionnels à l’automne 2022. Elle y interprètera les titres de son dernier album, sorti en septembre dernier, ainsi que ses plus grands tubes. Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Lou : Papillons Tour Cité des Congrès 2022-11-05 was last modified: by Lou : Papillons Tour Cité des Congrès Cité des Congrès 5 novembre 2022 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique