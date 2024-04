Lou Mercat Arudy, samedi 12 octobre 2024.

Lou Mercat Arudy Pyrénées-Atlantiques

D’avril à octobre, chaque deuxième samedi du mois, le marché d’Arudy devient « Lou Mercat » commerçants ambulants, associations, artisans et producteurs locaux prendront place aux côtés des commerçants et producteurs habitués des marchés d’Arudy du mardi et samedi matin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 08:00:00

fin : 2024-10-12

Rue de l’Église

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@arudy.fr

L’événement Lou Mercat Arudy a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées