LOU Maison de la Musique Nanterre, vendredi 8 mars 2024.

LOU Rencontre entre la danse contemporaine et l’imaginaire baroque. La présence explosive de la danseuse Lou Cantor offre une vision révolutionnaire de la danse baroque sur le thème musical de la Folia. Vendredi 8 mars, 20h30 Maison de la Musique

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:15:00+01:00

Rencontre entre la danse contemporaine et l’imaginaire baroque, le solo dansé Lou se situe bien au-delà du dialogue des formes chorégraphiques d’hier et d’aujourd’hui. La présence explosive de la danseuse Lou Cantor explose le cadre et offre une vision révolutionnaire de la danse baroque sur le thème musical de la Folia.

Lou déroule également la filiation personnelle de l’interprète, fille de Béatrice Massin, grande spécialiste de la danse baroque et fondatrice de la compagnie Fêtes Galantes, commanditaire de la pièce.

Maison de la Musique 8 Rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France

Patrick Cockpit/ Hans Lucas