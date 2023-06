COMPLET Séjour Océan à Capbreton Lou Loubatou A.L.S.H. Chanteix, 20 août 2022, Chanteix.

L’Accueil de loisirs sans hébergement associatif Lou Loubatou Le bourg 19330 CHANTEIX en collaboration cette année de l’A.L.S.H. « A.I.L.B.M. » de Chamboulive.

Ce séjour OCEAN de 7 jours et 6 nuits se déroulera à Capbreton pour des jeunes de 9 à 17 ans. Nous proposerons des activités riches et variées : découverte du milieu, cerf-volant, randos, découverte du patrimoine de la Côte Basque !! Mais aussi et surtout l’initiation sur 5 séances de l’activité SURF.

Le projet est un retour d’échanges, de dialogues avec les adolescents(e)s lors de rencontres impromptues sur leur envie et comment y arriver !

Pendant ce séjour, le mode de vie va permettre de favoriser la prise d’initiatives et l’implication des jeunes dans l’organisation de la vie quotidienne collective. Ils devront participer par exemple à l’élaboration des repas à tour de rôle (menu, courses, préparation, vaisselle), à la menée de certains temps … Les jeunes deviennent acteurs et partie prenante de leur séjour par leurs propositions et leurs actions.

Nos objectifs pédagogiques sont :

Objectifs généraux :

1- permettre aux adolescent(e)s de découvrir le milieu maritime et son patrimoine,

2- permettre de vivre une expérience collective,

3- développer l’autonomie, la solidarité et la citoyenneté.

 Objectifs sociaux:

1- ouvrir l’A.L.S.H. (les jeunes) sur un autre univers,

2- offrir aux adolescent(e)s l’occasion de vivre ensemble une nouvelle aventure,

 Objectifs personnels (pour les enfants/adolescents et accompagnateurs) :

1- apprentissage et acquisition d’une autonomie hors du cercle familial,

2- créer le goût de la découverte par l’attrait de la nouveauté (surf /cerf volant),

3- gestion de la vie quotidienne sur plusieurs jours hors du cadre habituel.

 Objectifs pédagogiques :

1- permettre aux enfants/adolescents de découvrir et de jouer avec cet élément EAU sous la forme : eau de mer (développer la curiosité, la réflexion)

2- Privilégier la découverte du milieu aquatique (faune/flore), la détente, l’imaginaire et le plaisir d’être ensemble,

3- Par ce biais découvrir autrui et le respecter,

4- Comprendre et respecter les règles de vie quotidienne collective pour le bien de tous.

Lou Loubatou A.L.S.H. Le Bourg 19330 Chanteix Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-20T07:00:00+02:00 – 2022-08-20T23:59:00+02:00

2022-08-26T15:30:00+02:00 – 2022-08-26T20:30:00+02:00

