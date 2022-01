Lou (hou)P Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Lou (hou)P Valence, 5 mars 2022, Valence. Lou (hou)P Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence

2022-03-05 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-05 Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg

Valence Drôme Théâtre de papier. Destiné aux tout-petits, ce spectacle joue sur une grande proximité avec le public et sur tous les sens. mediatheque.valence@valenceromansagglo.fr +33 4 75 79 23 70 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Ville Valence lieuville Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Lou (hou)P Valence 2022-03-05 was last modified: by Lou (hou)P Valence Valence 5 mars 2022 Drôme Valence

Valence Drôme