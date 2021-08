Lou festivals Dé-confine Beuste, 9 septembre 2021, Beuste.

Lou festivals Dé-confine 2021-09-09 19:45:00 – 2021-09-09 23:00:00 Esplanade du cazala 18 rue de la ribère

Beuste Pyrénées-Atlantiques

La section Music’alagos du foyer rural et les artistes du Lagoin vous présentent la programmation de cette 15e édition. Lors de cette première soirée toute féminine, Pop folk et jazz vocal vous seront proposés avec les groupes Since Marie et Swing Cocottes.

musicalagos

