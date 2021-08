Lou festi’val s dé-confine Beuste, 11 septembre 2021, Beuste.

Lou festi’val s dé-confine 2021-09-11 17:00:00 – 2021-09-11 23:30:00

Beuste Pyrénées-Atlantiques Beuste

Dans le cadre de la 15ème édition de leur festival en plein air, la section music’alagos du foyer rural et les Artistes du lagoin vous invitent à venir découvrir dans une ambiance bucolique, de la musique Pop, Folk, tradition et Jazz, des animations, un pôle restauration, une buvette et un bar à vin.

Au programme :

17h: Spectacle pour enfant

19h: DJ Sascha Haug

20h: Bikini Dolls (Funk Rock) vainqueur tremplin 2019

21h30: TidyMess ( Pop Rock)

23h: DJ Sascha Haug

+33 5 59 61 42 90

musicalagos

dernière mise à jour : 2021-08-23 par