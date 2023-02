LOU CASA, BARBARA ET BREL THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC, 7 février 2023, NOISY LE SEC.

LOU CASA, BARBARA ET BREL THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC. Un spectacle à la date du 2023-02-07 à 20:30 (2023-02-07 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Depuis la sortie du disque Chansons de Barbara – À ce jour en 2016, la relecture contemporaine de Lou Casa ne cesse d’être saluée par des professionnels et publics de toutes générations, notamment pour ses partis pris d’interprétation et ses arrangements originaux, piano-basse-orgue-percussions. Lou Casa revisite aujourd’hui les chansons des deux artistes, Barbara et Brel, laissant apparaître leurs liens d’amitié et de passion. Leurs histoires d’amants, d’amis, de disparitions, de fraternité ou de révolte… Leurs chansons se font écho et résonnent de sensualités inattendues. Bandes sons, mots dits ou chantés se mêlent aux reliefs musicaux du trio. Le spectacle est ponctué d’humour, de douce folie et de tendresse, en interaction avec le public. Un hommage à contre-courant, tout en délicatesse, porté par la voix saisissante de Marc Casa. Textes et musiques : Barbara et Jacques Brel / Chant, percussions, orgue et direction artistique : Marc Casa / Basse électrique et chœurs : Julien Aellion / Piano, orgue, tom bass et chœurs : Stéphane Gasquet / Lumière : Bastien Peralta

THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC NOISY LE SEC 5, rue Jean Jaurès Seine-Saint-Denis

