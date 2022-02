Lou Casa, Barbara et Brel : chansons françaises Montignac, 5 mars 2022, Montignac.

Lou Casa, Barbara et Brel : chansons françaises Salle Jean Macé 57 rue du quatre septembre Montignac

2022-03-05 21:00:00 – 2022-03-05 Salle Jean Macé 57 rue du quatre septembre

Montignac Dordogne

Dans le prolongement du projet « chansons de Barbara » (accueilli à Montignac en 2018), Lou Casa propose sa dernière création « Lou Casa, Barbara et Brel », des chansons de Brel se jouent en échos à des chansons de Barbara inédites dans le répertoire de Lou Casa, l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et des sensualités inattendues. Leurs histoires d’amants, d’amis, de disparitions, de fraternité ou de révolte y sont au coeur. Leurs liens d’amitié et de passion apparaissent, l’humour et la folie y passent aussi, régulièrement sans prévenir…Bandes sons, mots dits ou chantés, se mêlent aux derniers reliefs musicaux du Trio.

Pass sanitaire obligatoire

+33 5 53 51 02 87

©Lou Casa

Salle Jean Macé 57 rue du quatre septembre Montignac

