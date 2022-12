LOU CASA, BARBARA & BREL Saint-Pierre-Église, 21 janvier 2023, Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église.

LOU CASA, BARBARA & BREL

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

2023-01-21 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-21 22:30:00 22:30:00

Saint-Pierre-Église

Manche

Saint-Pierre-Église

« LOU CASA, BARBARA & BREL » est la nouvelle création du trio emmené par Marc Casa, mêlant musiques actuelles, improvisées, chansons à texte et rencontres pluri-artistiques.

Dans le prolongement du projet « Chansons de Barbara », salué par les médias (Télérama, Le Monde, L’Obs’, France Musique…) et des publics de toutes les générations ; après avoir joué et prêté sa version de Perlimpinpin dans le film « Barbara » de Matthieu Amalric ; après une tournée riche ponctuée par des concerts à La Philharmonie de Paris, puis à l’Opéra de Strasbourg ; Lou Casa présente ici un nouveau répertoire dans lequel des chansons de Brel se jouent en écho à celles de Barbara dans une relecture contemporaine. L’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant apparaître les liens artistiques et d’amitiés de ces deux artistes.

Halle 901

buhot.eric@wanadoo.fr https://www.musikensaire.fr/

dernière mise à jour : 2022-12-26 par