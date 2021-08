LOU CASA – BARBARA & BREL LE BAL BLOMET, 20 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 20h à 22h

Lou Casa propose aujourd’hui sa dernière création ‘Lou Casa, Barbara & Brel’: des chansons de Brel se jouent en échos à des chansons de Barbara;

Depuis la sortie du disque ‘Chansons de Barbara – A ce jour’ en 2016, la relecture contemporaine de Lou Casa ne cesse d’être saluée par des professionnels et publics de toutes générations, notamment pour ses partis pris d interprétation et ses arrangements originaux. Mathieu Amalric ne s’y est pas trompé, en l’intégrant, à l’image et au son, de son film “Barbara”. En tournée, le trio joue autant dans des lieux modestes qu’à La Philharmonie de Paris, l’Opéra de Strasbourg, le Café de la Danse ou dans la grande salle du Théâtre National de Nice.

Lou Casa propose aujourd’hui sa dernière création ‘Lou Casa, Barbara & Brel’: des chansons de Brel se jouent en échos à des chansons de Barbara; l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues. Leurs histoires d’amants, d’amis, de disparitions, de fraternité ou de révolte y sont au cœur. Leurs liens d’amitié et de passion apparaissent. Bandes sons, mots dits ou chantés, se mêlent aux derniers reliefs musicaux du trio.

L’humour et la folie ponctuent régulièrement le spectacle, sans prévenir, et la tendresse, et l’enthousiasme, et l’humilité, au travers de la grande silhouette de Marc Casa et de son lien avec le public.

En tournée cette saison, ce spectacle ne cesse de rencontrer d’être ovationné. Il a fait partie de la sélection Télérama des spectacles à voir sur Paris pour son dernier concert le 11 mars : à guichet fermé, ce concert au Bal Blomet a connu un triomphe.

LE MONDE « De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa est une des plus justes »

L’OBS’ : ⋆⋆⋆⋆ « Sur des arrangements originaux aux accents jazz et rock, la voix de Marc Casa vibre tel un Mano Solo ressuscité, apaisé […] Barbara aurait probablement été séduite par cet hommage à contre-courant. »

TELERAMA TT « Les textes résonnent par leur intensité sur des arrangements piano-basse-orgue-percussions élégants et vibrants. […] Enfin ! »

LE FIGARO « Un spectacle qui devrait séduire les programmateurs car plus qu’un hommage à Barbara, c’est un honneur »

MEDIAPART « Une voix inoubliable qui vous suit bien après le spectacle »

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/

Date complète :

