Lou Casa à Paris (75) Comédie Nation, 14 mars 2022, Paris.

Lou Casa à Paris (75)

Comédie Nation, le lundi 14 mars à 20:30

« LOU CASA, BARBARA & BREL » est la nouvelle création du trio emmené par Marc Casa, mêlant musiques actuelles, improvisées, chansons à texte et rencontres pluri-artistiques. Après l’EP « Chansons de Barbara – A ce jour » en 2016 salué par les médias (Télérama, Le Monde, L’Obs’, France Musique…) et des publics de toutes les générations ; avoir joué et prêté sa version de Perlimpinpin dans le film « Barbara » de Mathieu Amalric ; une tournée riche ponctuée par des concerts à La Philharmonie de Paris ou l’Opéra de Strasbourg ; Lou Casa présente ici un nouveau répertoire dans lequel des chansons de Brel se jouent en écho à celles de Barbara, l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant apparaître les liens artistiques et d’amitiés de ces deux artistes. Il fête cette saison en tournée la sortie de l’album « Lou Casa, Barbara & Brel ». _« De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa est une des plus justes. »_ Le Monde _« Leurs arrangements piano-basse-orgue-percussions, portés par la voix saisissante du chanteur, nous ont conquis par leur intensité contemporaine, mais aussi par la délicatesse de leur interprétation. »_ Télérama _« Un souffle singulier et virtuose passe sur l’œuvre de Barbara et de Brel. »_ La Revue du spectacle _« Barbara aurait probablement été séduite par cet hommage à contre-courant. »_ ⋆⋆⋆⋆ L’Obs _« Une voix inoubliable qui vous suit bien après le spectacle. »_ Médiapart _« Un spectacle qui devrait séduire les programmateurs car plus qu’un hommage à Barbara, c’est un honneur. »_ Le Figaro [https://youtu.be/3xaFJDjrq90](https://youtu.be/3xaFJDjrq90) Retrouvez la version vidéo EPK de 11 mn et les autres vidéos sur le site de Lou Casa

Plein tarif : 20€ ; Tarif réduit : 15€ (moins de 25 ans, habitants du quartier Nation, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle)

Concert Lou Casa, Barbara & Brel

Comédie Nation 77, rue de Montreuil 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T20:30:00 2022-03-14T22:20:00