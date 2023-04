Conférence La Naturopathie et les Esséniens. Lou Baptistou Le Bouyssou Catégories d’Évènement: Le Bouyssou

Lot

Conférence La Naturopathie et les Esséniens. Lou Baptistou, 10 septembre 2022, Le Bouyssou . Le Bouyssou ,Lot , Conférence La Naturopathie et les Esséniens. Lieu dit La Grassetie Lou Baptistou Le Bouyssou Lot Lou Baptistou Lieu dit La Grassetie

2022-09-10 17:30:00 17:30:00 – 2022-09-10 19:30:00 19:30:00

Lou Baptistou Lieu dit La Grassetie

Le Bouyssou

Lot . Qui étaient les Esséniens? Les traces de leur savoir ancestral évoquent de façon troublante les enseignements de la naturopathie….. et si cette dernière en était l’héritière?

Intervenante: Séverine Donadio

Participation libre et consciente.

Inscription obligatoire.

Places limitées. @culturedesdemains

Lou Baptistou Lieu dit La Grassetie Le Bouyssou

dernière mise à jour : 2022-08-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Bouyssou, Lot Autres Lieu Le Bouyssou Adresse Le Bouyssou Lot Lou Baptistou Lieu dit La Grassetie Ville Le Bouyssou Departement Lot Tarif Lieu Ville Lou Baptistou Lieu dit La Grassetie Le Bouyssou

Le Bouyssou Le Bouyssou Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le bouyssou /

Conférence La Naturopathie et les Esséniens. Lou Baptistou 2022-09-10 was last modified: by Conférence La Naturopathie et les Esséniens. Lou Baptistou Le Bouyssou 10 septembre 2022 Lieu dit La Grassetie Lou Baptistou Le Bouyssou Lot Lot Lou Baptistou Le Bouyssou

Le Bouyssou Lot