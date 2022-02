Lou-Adriane Cassidy + Nicolas Gémus – Saison Bouche d’Air – ANNULÉ Salle Paul Fort, 15 mars 2022, Nantes.

Concert annulé

Horaire : 20:30

Concert annulé

Concerts.Lou-Adriane Cassidy : Avec un premier album au titre aussi énigmatique que « La fin du monde à tous les jours », cette toute jeune artiste interpelle d’entrée de jeu. Nouveau talent prometteur émergeant de la scène québécoise, à tout juste 20 ans, Lou-Adriane Cassidy a déjà arpenté de nombreuses scènes : La Voix (The Voice au Québec) où elle a été la protégée de Pierre Lapointe, les Francouvertes, le Festival de Granby et de Petite Vallée. Il faut dire qu’elle connaît la musique, avec une mère chanteuse, Paul-Andrée Cassidy, dont elle a hérité l’inclinaison vers la grande chanson française de Barbara à Gilles Vigneault, un père musicien qui lui a donné le goût de la pop et une carrière de choriste aux côtés d’Hubert Lenoir. Savant mélange d’une pop racée façon seventies et d’une chanson française brute et belle à la fois, elle vient nous livrer un univers sombre mais qui a tout pour irradier. Lou-Adriane Cassidy, chantSimon Pedneault, guitareVincent Gagnon, claviersAlexandre Martel, bassePierre-Emmanuel Beaudoin, batterie + en première partie – Nicolas Gémus : Cet enfant des Îles de la Madeleine, qui a vécu son adolescence à Rivière Rouge au cœur des Hautes-Laurentides, est à 22 ans à peine déjà lauréat de nombreux Prix décernés par des festivals chanson québécois de renom (Granby, Petite-Vallée). Véritable talent brut d’une impressionnante maturité, il est l’auteur d’une première œuvre remarquée et remarquable, puisant ses racines dans le folk mélodique des années 70. Nourries aux vents des îles, ses ballades à l’élégance naturelle oscillent entre douceur et poésie introspective. Avec son Hiboux, son jeu de guitare délicat, il survole un univers aux mélodies sensibles, porteuses d’authenticité et de belles promesses. Nicolas Gémus, chant, guitare

