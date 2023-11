Lotus bleu, danses et chants du Manipur – Danse de l’Inde Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 03 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

Plein tarif : 16 EUR

Moins de 15 ans : 8 EUR

Tarif réduit : 12 EUR

La danse indienne manipuri fascine par ses ondulations et spirales, travaillées avec une précision calligraphique… Chorégraphe, danseuse et chanteuse, Angela Sofia Sterzer est la première soliste européenne de manipuri reconnue par l'Indian Council for Cultural Relations. Très picturale, la danse indienne manipuri fascine par ses ondulations et spirales, travaillées avec une précision presque « calligraphique ». Une occasion rare de vivre des danses fluides et poétiques, ponctuées par des chansons populaires manipuri. Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

