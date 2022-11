Lotos d’hiver

Lotos d’hiver, 27 novembre 2022, . Lotos d’hiver



2022-11-27 17:00:00 – 2022-11-27 20:00:00 Tout l’hiver les diverses associations de Mouriès vous proposent des lotos.

Venez découvrir les superbes lots que les bénévoles vous ont préparé et tentez votre chance !

Loto de l’APE – Dimanche 27 novembre

Loto de l’ESPM – Dimanche 4 décembre

Loto du Club Taurin Mourièsen – Dimanche 11 décembre

Loto du Foyer rural – Dimanche 18 décembre

Loto de AJT Badminton – Dimanche 8 janvier

Loto du Tennis Club Mouriesen – Dimanche 15 janvier

Loto de l’ESPM – Dimanche 22 janvier

Loto du Comité des Fêtes – Dimanche 29 janvier

Loto des Pichoulins – Dimanche 5 février





5EUR le carton – 10EUR les 3 cartons – 20EUR les 7 cartons

Buvette sur place Lotos d’hiver +33 4 90 47 50 01 http://www.mouries.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville