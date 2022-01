Lotos à St-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Seurin-de-Cadourne Gironde Saint-Seurin-de-Cadourne « Un sourire un espoir pour tous » organise son loto chaque mercredi soir dans la salle des fêtes de la commune, au profit de diverses associations.

Ouverture des portes à partir de 18h30 et début du loto à 20h45.

N’hésitez pas à réserver pour être certains d’avoir une place.

De nombreux lots sont à gagner.

+33 7 50 66 87 38

