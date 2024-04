LOTONE Salle du Cuvier Artigues-près-Bordeaux, vendredi 14 juin 2024.

LOTONE Composé de Baptiste Dupré et David Millet, Lotone est une synergie de deux esprits créant une chanson indé, sur fond de musique Folk aux accents naviguant naturellement de l’acoustique à l’électro. Vendredi 14 juin, 19h00 Salle du Cuvier Entrée au concert GRATUIT Restauration et boissons PAYANT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T19:00:00+02:00 – 2024-06-14T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-14T19:00:00+02:00 – 2024-06-14T20:30:00+02:00

Lotone, le projet est une histoire de rencontre entre deux artistes, deux regards, deux univers, la rencontre du verbe et de la musique, du texte et de la texture, du sauvage et de l’urbain, de l’ancestral et du contemporain.

Composé de Baptiste Dupré et David Millet, Lotone est un projet hybride, un point de confluence, une synergie de deux esprits créant une chanson indé, sur fond de musique Folk aux accents naviguant naturellement de l’acoustique à l’électro. Voyageurs libres, amoureux du silence des montagnes comme du chant des villes, le duo insuffle son inspiration.

Lotone ça sonne d’ici et d‘ailleurs, ça semble appartenir à toutes les langues, ça tremble d’évidence pour Baptiste et David. Lotone, c’est L’automne, cette saison où le projet voit le jour, cette saison où les feuilles tombent. Comme elles, leurs chansons sont pleines du mystère silencieux de l’hiver, gorgées de la sève inspirée du printemps, mûries au soleil d’été, elles tombent et se livrent au vent, elles volent tout simplement, libres.

Salle du Cuvier Avenue de l’Ile de France, 33370 Artigues-près-Bordeaux Artigues-près-Bordeaux 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 38 50 50 [{« type »: « link », « value »: « https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/evenement/lotone/ »}]

Anne-Laure Etienne