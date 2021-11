Lotococoshow / DJ Set de Pola Facettes et Clairon Coco Velten, 26 novembre 2021, Marseille.

Coco Velten, le vendredi 26 novembre à 18:00

Le CoGex (Comité des Gens excellents) vous invite à son lotoshow du Coco. Une expérience faite de jeux, de galéjades, d’appât du gain, et qui finit en musique. Ta quine sera le meilleur moment de ta vie, ton carton plein, l’apothéose. 9 quines 3 cartons pleins 1 DJ set de Pola Facettes et Clairon. et des animateurs excellents venus de toute la Frange. Soirée a entrée libre. Lots issus du meilleur de la production locale. 1 carton offert, les autres à prix libre. Soirée solidaire à Coco Velten. Coco Velten c’est l’expérimentation joyeuse de l’occupation temporaire de l’ancienne Direction des Routes rue Bernard du Bois. Depuis 3 ans, on y habite, on y travaille, on y crée, on s’y rencontre, on y rêve. La programmation artistique et culturelle de Coco Velten se réinvente à chaque rencontre. Son ambition? Soutenir les forces vives et émergentes locales, permettre une rencontre organique avec différentes formes, susciter l’émergence d’un langage artistique commun dont chacun.e pourra se saisir avec sa propre sensibilité, semer les graines d’un nouveau monde bâti collectivement. ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

♫♫♫

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



