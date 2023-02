Lot’occitan Salle du Pont-Lat Monein Monein Catégories d’Évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Lot’occitan Salle du Pont-Lat, 25 février 2023, Monein Monein. Lot’occitan Avenue du Pont-Lat Salle du Pont-Lat Monein Pyrenees-Atlantiques Salle du Pont-Lat Avenue du Pont-Lat

2023-02-25 – 2023-02-25

Salle du Pont-Lat Avenue du Pont-Lat

Monein

Pyrenees-Atlantiques Monein 20 EUR Ouverture des portes.

19h30 : Loto bilingue français/béarnais. Une partie enfant. De nombreux lots à gagner : un vélo, une nuit en logement insolite, lots locaux, bons d’achats, entrées parcs… Ouverture des portes.

19h30 : Loto bilingue français/béarnais. Une partie enfant. De nombreux lots à gagner : un vélo, une nuit en logement insolite, lots locaux, bons d’achats, entrées parcs… Calandreta Calandreta

Salle du Pont-Lat Avenue du Pont-Lat Monein

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Monein Pyrenees-Atlantiques Salle du Pont-Lat Avenue du Pont-Lat Ville Monein Monein lieuville Salle du Pont-Lat Avenue du Pont-Lat Monein Departement Pyrenees-Atlantiques

Monein Monein Monein Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein-monein/

Lot’occitan Salle du Pont-Lat 2023-02-25 was last modified: by Lot’occitan Salle du Pont-Lat Monein 25 février 2023 Avenue du Pont Lat Salle du Pont-Lat Monein Pyrénées-Atlantiques Monein, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Salle du Pont-Lat Monein

Monein Monein Pyrenees-Atlantiques