Loto Willer-sur-Thur, dimanche 13 octobre 2024.

Ce loto animé par l’ami Raymond sera doté exclusivement de bons d’achats avec un gros lot. En plus du traditionnel loto, les organisateurs proposerons également des jeux supplémentaires bingo, partie spéciale, loto perso… Possibilité de prendre le repas sur place, buvette et petite restauration. EUR.

Début : 2024-10-13 11:30:00

fin : 2024-10-13

5 rue de la grande armée

Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est

