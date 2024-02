LOTO WALDWEISTROFF Salle des fêtes Waldweistroff, dimanche 11 février 2024.

Loto organisé par l’U.S. Waldweistroff et les pétanqueurs d’Alzing. De nombreux lots à gagner, dont le 1er prix un bon d’achat de 800 €, le 2ème prix un bon d’achat de 400 € et le 3ème prix un bon d’achat de 200 €. Ouverture des portes à 11h et début des jeux à 14h. Réservations fortement conseillées. Buvette et restauration sur place.Tout public

2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11

Salle des fêtes Rue du stade

Waldweistroff 57320 Moselle Grand Est waldweistroff.us@moselle.lgef.fr

L’événement LOTO WALDWEISTROFF Waldweistroff a été mis à jour le 2024-02-08 par TROIS FRONTIERES TOURISME