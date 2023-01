Loto Vitrey-sur-Mance, 4 février 2023, Vitrey-sur-Mance Vitrey-sur-Mance. Loto Salle des Fêtes Vitrey-sur-Mance Haute-Saône

2023-02-04

Haute-Saône Vitrey-sur-Mance Haute-Saône Organisé par l’association des P’tits Loups

3 parties enfant offertes à 17h. Nombreux lots , bon d’achat de 200€

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes à 19h30. Début de partie à 20h30 lesptitsloupsvitrey@gmail.com Vitrey-sur-Mance

