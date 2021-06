Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Allier, Varennes-sur-Allier LOTO Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Varennes-sur-Allier

LOTO Varennes-sur-Allier, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Varennes-sur-Allier. LOTO 2021-10-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-17

Varennes-sur-Allier Allier LOTO fosse.seb@orange.fr LOTO

Détails Catégories d’évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Étiquettes évènement : Autres Lieu Varennes-sur-Allier Adresse Ville Varennes-sur-Allier lieuville 46.31392#3.40665