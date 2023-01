LOTO Vagney Vagney Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges

LOTO Vagney, 11 février 2023, Vagney Vagney. LOTO Place de la Libération Vagney Vosges

2023-02-11 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-11 23:00:00 23:00:00 Vagney

Vosges Vagney Nombreux lots ! Petite restauration sur place. +33 6 31 91 12 24 https://www.facebook.com/search/top?q=la%20classe%202025%20vagney CLASSE 2025

Vagney

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Vagney, Vosges Autres Lieu Vagney Adresse Place de la Libération Vagney Vosges Ville Vagney Vagney lieuville Vagney Departement Vosges

Vagney Vagney Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney-vagney/

LOTO Vagney 2023-02-11 was last modified: by LOTO Vagney Vagney 11 février 2023 Place de la Libération Vagney Vosges Vagney Vagney, Vosges Vosges

Vagney Vagney Vosges